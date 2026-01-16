県内でことし初めて「はしか」の患者が発生し、広島市内の施設などを利用していたことがわかりました。広島市が注意を呼びかけています。 広島市によりますと、３０代の男性が１２日に発熱し、１５日に医療機関を受診したところはしかに感染していることが分かったということです。 男性は海外渡航歴はなく、１０日は広島電鉄で西区のアルパークに、１２日にはジ アウトレット広島などを訪れたということです。 広島市に