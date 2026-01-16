突然、浮上した解散。野党の新党結成などをうけ県内の動きも加速しています。 自民党県連 冨永健三幹事長「突然の話でね。選挙の構図も大きく変わっていくことも想定されますけれども、きょうも選対会議で一致結束して自民党の勝利のために頑張っていこうと」 自民党県連は選挙対策委員会で各選挙区の公認候補予定者を協議しました。 広島３区は小選挙区での立候補を要望していた自民党比例中国ブロック選出の石橋林太郎氏です