１７日から大学入学共通テストが始まります。今回から受験票は印刷して持参する必要があります。 試験会場となる県立広島大学では、机に受験番号と注意事項が書かれた紙が貼られていきました。 大学入学共通テストは１７日から２日間行われ、県内では約１万３千人が受験します。 今回から出願の手続きが郵送からオンラインに移行したのをうけ、受験者はＡ４用紙に印刷した受験票に加え、学生証など顔写真付き身分証の持参が必須