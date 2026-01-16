異例の短期決戦になるのでしょうか。新たな動きが広がるなか県内の自治体も準備に追われています。 突然吹き荒れた衆議院の解散風。早ければ今月２７日公示、来月８日の投開票が想定されています。 「異例の短期決戦」に県内ではー 牧 千晴記者「衆院選の公示まで短期間となることが予想される中、こちらの事務所では準備に追われています」 中区の選挙管理委員会では投票所や人員の確保など準備に追われるも、日程が決