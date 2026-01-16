宮島水族館で２０１１年にリニューアルオープンしてからの累計入館者数が７００万人を達成しました。 ７００万人目の入館者となったのは兵庫県から家族で訪れた長田真幸さんです。 セレモニーでは木下館長から水族館で飼育されているスナメリのぬいぐるみなどが贈られました。 ７００万人目 長田真幸さん「良い日に来たなと。子どもたちも（水族館が）好きなので１回見てみたいなと」 宮島水族館 木下英治館