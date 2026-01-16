「上まで話を通している」脅して連れ去る 特殊詐欺の「かけ子」をさせるために、男性を東南アジアに移送したとして、静岡県内で初めて「海外移送型」のリクルーターグループが逮捕されました。 【写真を見る】知人男性をラオスへ“強制移送” 静岡県警がトクリュウ検挙 強引な犯行の背景に「かけ子」の人材難か 背景にあるとみられるのが「かけ子」の人材難。拠点が海外に移る中、詐欺グループが強引な