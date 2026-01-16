誰でも無料で参加できる『りそなグループ B.LEAGUE ALL-STAR FES 2026』が開催されている「出島メッセ長崎」会場も盛り上がっています。 【NIB news every. 2026年1月16日放送より】 ※くわしくは動画をご覧ください （小林勇大アナウンサー） 今、会場のメインステージでは、『りそなグループ Bリーグオールスター 2026』のパブリックビューイングが行われていま