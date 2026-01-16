1月17日(土)、18日（日）は大学入学共通テストです。 受験生やその家族は特に天気や気温が気になるのではないでしょうか。 【写真を見る】降雪は？気温は？雨具は必要？1月17日(土)・18日（日）「共通テスト」試験日の熊本の天気 受験生の声を聞いてきました。 受験生たちが下見に 1月16日(金)午後1時すぎ、共通テストの会場のひとつ熊本大学黒髪キャンパスには、明日の本番を前に受験生たちが試験会場の下見に訪れていまし