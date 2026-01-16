元プロ野球選手でタレントの長嶋一茂（59）が16日、テレビ朝日「ザワつく！路線バスで寄り道の旅」（金曜後6・50）に出演。株についての話題になると、昨年失敗したことを告白した。同番組は毒舌トリオの長嶋、石原良純、高嶋ちさ子が出演し、「サバンナ」高橋茂雄が司会進行を務める「ザワつく！金曜日」のスピンオフ企画。今回は女優の観月ありさ、タレントのウエンツ瑛士、お笑いタレントの宮川大輔をゲストに迎え、金運ア