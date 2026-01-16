なにわ男子の西畑大吾（29）が16日、都内で主演するTBS系ドラマ「マトリと狂犬」（20日スタート、火曜深夜1・28）のトークイベントに出席した。西畑はある薬物事件をきっかけに、麻薬取締官（細田善彦）と警察（向井理）のダブルスパイとなった薬物の売人役を演じる。昨年5、6月に撮影。「撮影期間はホンマに濃密な時間を過ごさせてもらいました。ホンマにボコボコにされてるんですよ。1日1回ボコボコにされているかクスリを