俳優の中島裕翔が１６日、大阪市内でＷＯＷＯＷオリジナルドラマ「連続ドラマＷシリウスの反証」（松本優作監督、全５話）の舞台あいさつに登場した。大阪での舞台あいさつということもあり、好きな食べ物に「豚まん」を挙げた中島。「きょう用意してくださっていて、うれしかったです。帰りの新幹線に乗る前に食べた方がいいですよね」とほほ笑んだ。好きな関西弁についてむちゃぶりされたが「『せやな』ですね。相づちとか