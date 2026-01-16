俳優の鈴木福（２１）が１６日、生情報番組「５時に夢中！」（ＴＯＫＹＯＭＸ）に初ゲスト出演。他局ではなかなか聞けない突っ込んだ質問に答えた。芦田愛菜（２１）と子役で大ブレークした鈴木も、もう大学生。いまだ実家暮らしで、曜日レギュラーの大御所・中尾ミエ（７９）とはご近所なんだそう。学校でモテモテなのではと聞かれ「全く。なんか（女）友達から、『福って友達どまりだよね』って言われたことはあります。