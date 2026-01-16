元カリスマキャバ嬢で実業家、インフルエンサーの進撃のノアさん（31）が2026年1月15日、自身のインスタグラムを更新。31歳の誕生日を迎えたことを報告した。ケーキをみて大喜びノアさんは、「大好きな人達に囲まれて幸せな誕生日を迎える事ができました」と報告し、ホルターネックのワンピで誕生日ケーキを前に笑顔をみせる写真と動画を投稿。「31歳も宜しくお願いします」とつづっていた。インスタグラムに投稿された写真では、