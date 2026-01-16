17日と18日、全国一斉に行われる「大学入学共通テスト」の試験会場では、受験生を迎える準備が行われました。 福岡市東区の福岡工業大学では16日、大学の職員が試験会場を案内する看板を設置したり、机に受験番号を貼ったりしていました。 「大学入学共通テスト」は17日と18日に全国一斉に行われ、福岡県内では31の会場で2万2000人余りが試験に臨みます。■福岡工業大学 入試広報課・田頭祐希さん「頑張ってきた成果を発揮する