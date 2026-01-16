ユーロ圏１０年債利回り格差仏６９、伊６３ｂｐと仏独格差がやや拡大 ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:59時点）（%） ドイツ2.83 フランス3.515（+69） イタリア3.459（+63） スペイン3.224（+39） オランダ2.91（+8） ギリシャ3.339（+51） ポルトガル3.222（+39） ベルギー3.409（+58） オーストリア3.049（+22） アイルラン