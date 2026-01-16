飯山市の冬の風物詩「かまくら」。20基以上のかまくらが並ぶ「かまくらの里」では23日からの営業に向けて準備が進められています。おそろいの赤い上着を身に着け、かまくら造りに精を出すのは地元住民の有志でつくる「かまくら応援隊」。かまくら造り歴20年以上、平均年齢75歳の名人たちです。毎年恒例「かまくらの里」の開催に向けて今月5日からかまくらを造り始め16日現在、27基中24基が完成しています。かまくらは機械で積み上