◇大相撲初場所6日目○阿炎（突き出し）朝紅龍●（2026年1月16日両国国技館）腕がグーッと伸びている時の阿炎は調子が良い。この日は小兵の朝紅龍が相手だったこともあり、その胸元に左右の手をしっかり当てて、一気に勝負を決めた。直近の2場所は不振だった。昨年の秋場所が3勝。九州場所は5勝だった。どこか体調が思わしくなかったのかもしれない。調整不足だったんじゃないかな。腕が伸びず、あっさり引いて負けるこ