大分県玖珠町 大分県玖珠町で16日、不発弾のようなものが見つかり今後自衛隊が回収する予定です。 警察によりますと、玖珠町戸畑の住宅の敷地内に全長およそ50センチ、直径およそ15センチの不発弾のようなものがあると住人が警察に届け出ました。 大分県玖珠町 爆発の危険性については現在、捜査中だということです。 警察は付近の住民に避難を呼びかけるとともに回収する時には国道210号を通行止めにす