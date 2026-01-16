立憲民主党と公明党は1６日、新党の名前を「中道改革連合」とすると発表しました。衆議院の解散が迫り大分県内でも各政党の動きが慌ただしくなっています。 自民党大分県連は16日大分市で常任総務会を開き、衆院選の対応を協議しました。長年、選挙で協力関係にあった公明党が立憲民主党と新党を結成しましたが、自民党県連の阿部会長は各陣営ごとに支援を依頼する考えを明らかにしました。 ◆自民党県連 阿部英仁会長「26年間、