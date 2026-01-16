リーグワン1部の神戸の選手やスタッフらが16日、神戸市中央区の東遊園地で「1・17のつどい」に参加した。紙灯籠に灯をともし、午後5時46分から黙とう。神戸市出身のCTB李承信は「人一倍、神戸に対する思いは強い。実際この場所に来ると、特別な感情になる。何よりもこの神戸の街のために、市民の方々のためにラグビーを通して恩返しできる」と語った。17日にホームで開催されるBR東京戦（神戸ユニバー）は先発で出場予定。「