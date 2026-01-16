松山市立小学校で２０２４年、児童１人が別の児童から金を要求されたり、脅されたりし、計２人に６万円を渡す事案があり、市教育委員会が、いじめ防止対策推進法で定める「いじめ重大事態」と認定した。今月、市教委が調査報告書の概要版を市のホームページ（ＨＰ）で公表した。学校教育課は「当初、学校は重大事態として対応する認識が足りなかった」としている。概要版によると、加害児童は２４年３月、「トレーディングカー