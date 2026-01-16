外資系の生命保険大手・プルデンシャル生命保険は、社員ら約100人が顧客約500人から金銭をだまし取るなどしていたと発表しました。金銭を巡る不祥事が発覚したのは、顧客と460万件を超える契約をする、外資系大手のプルデンシャル生命保険。2024年8月から顧客に対して行った調査の結果、社員や元社員ら約100人が顧客に架空の投資話などを持ち掛け、金銭をだまし取ったり借りたりする不適切行為をしていたことが発覚しました。この