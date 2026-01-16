江ノ電の新型車両「700形」江ノ島電鉄（本社：神奈川県藤沢市）は16日、極楽寺検車区で新型車両「700形」をお披露目しました。2006年に導入した500形以来、およそ20年ぶりとなる新型車両で、既存の1000形にかわり次世代を担う車両と位置付けられます。開発コンセプトは「日常から非日常まで 想いを紡ぐENODEN」。沿線に暮らす人々と、鎌倉・江の島を訪れる人々、それぞれの想いやときめきを紡ぐ存在となる、明るく未来志向の車両を