カターレ富山は16日、元韓国代表MFチョン・ウヨン(36)を完全移籍で獲得したと発表した。同選手はこれまで京都、磐田、神戸でもプレー。Jリーグ通算154試合7得点のキャリアを誇っている。神戸に在籍した18年以来の復帰になる。クラブを通じ「プロとしての第一歩を踏み出したJリーグに再び戻ってくることができ、感慨深い気持ちとともに大きな期待を感じています。カターレ富山の勝利のために、これまで培ってきたすべての経験