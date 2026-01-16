いわきFCは16日、神村学園高からMF荒木仁翔が新加入すると発表した。同校からは主将DF中野陽斗の入団も内定している。契約期間は2029年6月30日までで、明日17日から合流する。宮崎県の荒木は、ソレッソ熊本を経て高校から神村学園高に進学。先日まで行われた高校サッカー選手権には全試合に先発出場して優勝に貢献していた。神村学園高からは大会後にFW日高元のRB大宮入団が内定。荒木も卒業後のプロ入りの夢を叶えた。ク