ジェフユナイテッド千葉は16日、DF河野貴志(29)が結婚したと発表した。「この人を幸せにしたいと心から思える方に出会うことができました。真っ直ぐで、どんな時も僕を応援してくれる彼女を幸せにし続けるためにも、これまで以上に結果にこだわり日々精進していきます」とコメントしている。河野は19年に関西大から北九州に入団。秋田でのプレーを経て、25年より千葉でプレーしている。