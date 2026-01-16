山口県周南市の新南陽高校では16日、開校以来続く伝統行事「かるた・凧揚げ大会」が開かれました。（生徒）「頑張るぞー！」クラスごとに作った連凧を揚げたのは、新南陽高校の1・2年生およそ300人です。1980年の開校以来続く学校の伝統行事で、凧には生徒ひとりひとりがことしの抱負や志を漢字1文字にしたためています。（生徒は）「今年は爆笑できるほど良い1年にしたいと思います」「笑顔で1年過ごしていきたい」「今年は