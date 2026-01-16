○ｍｅｉｔｏ [東証Ｐ] 発行済み株式数の3.68％にあたる63万7600株の自社株を消却する。消却予定日は10月30日。 ○オーケーエム [東証Ｓ] 発行済み株式数(自社株を除く)の2.34％にあたる10万5000株(金額で1億9950万円)を上限に、1月19日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で自社株買いを実施する。 ［2026年1月16日］ 株探ニュース