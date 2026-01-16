2025年10月から定期検査に入っていた川内原発の１号機は最終検査を終え通常運転に復帰しました。川内原発１号機は定期検査のため2025年10月から発電を停止していました。原子炉本体など116項目を調べ九州電力は検査に問題はなかったとして12月18日に原子炉を起動しました。翌19日に核分裂が安定した状態で続く臨界に達したため21日に発電を再開。1月16日に最終検査を終え午後3時に通常運転に復帰しました。川内原発の2号機は