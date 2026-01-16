●週末も春の陽気。ただしあす17日(土)は、まだ黄砂の影響で霞んだ空に●来週は一気に真冬の寒さ。入念な体調管理を●来週末にかけて、雪の降り方や路面凍結に要注意の日々＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ きょう16日(金)は最高気温が18度を超えたところもあり、豊田や秋吉台では1月の観測史上最高気温の記録を更新する季節外れの暖かさとなりました。また昨夜から飛来した黄砂により、西日本周辺ははもやっとしています。 あす17日(土