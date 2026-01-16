イタリアのメローニ首相と高市早苗首相とのツーショット写真（メローニ氏のXから、共同）【ローマ共同】訪日中のイタリアのメローニ首相は16日、官邸で会談した高市早苗首相とのツーショット写真を自身のX（旧ツイッター）に投稿した。「遠く離れた二つの国がますます近づいている」と両首脳の親密さを強調し、2人をアニメ風に加工したイラストも添えた。メローニ氏と高市氏はそれぞれ両国で初の女性首相で、保守政治家として