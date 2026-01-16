ピン芸人の日本一を決める「R-1グランプリ2026」の予選2回戦が16日に終了し、26日から行われる準々決勝進出者が決定した。予選2回戦は7日間開催されこの日が最終日。準々決勝に進出するのは、昨年まで7年連続決勝進出のルシファー吉岡、フリーアナウンサーの石井亮次、昨年のM-1グランプリ決勝で注目を集めた渡辺銀次（ドンデコルテ）、ヨネダ2000誠ら。他にも、島田珠代、あぁ〜しらき、岡野陽一、ZAZY、ふかわりょう、キ