国際政治学者の三浦瑠麗氏が16日、X（旧ツイッター）を更新。立憲民主党と公明党による新党「中道（ちゅうどう）改革連合」結成について言及した。立憲民主党の野田佳彦代表と公明党の斉藤鉄夫代表は16日、国会内で会見し、両党で結成する新党の名称を「中道（ちゅうどう）改革連合」とすることを発表した。2月8日投開票を軸に実施が見込まれる衆院選をにらみ選挙協力し、保守色を強める高市政権に対抗する。三浦氏は「党名はとも