1月15日、『ぐるぐるナインティナイン』（日本テレビ系）が放送され、人気企画「ゴチになります！27」（以下、「ゴチ」）の新メンバーが発表された。5人組アイドルグループ「M!LK」の佐野勇斗が仲間入りしたが、一部のファンからはその多忙ぶりに心配の声があがっているようで──。2025年12月に小芝風花、高橋文哉、さらに「ナインティナイン」の矢部浩之の3人がクビになった「ゴチ」。年が明け、新たなメンバーが明らかにな