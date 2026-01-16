シャオミ・ジャパンは、業界トップクラスの薄型軽量設計を採用したモバイルバッテリー「Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank 5000 15W」を2026年1月15日に発売しました。実売価格は7980円（税込）。 「Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank 5000 15W」 記事のポイント カードのような薄型設計のモバイルバッテリー。有線・ワイヤレスの2way充電に対応し、2台同時充電もOK。外出時の不意の充電切れなどに備えて持って