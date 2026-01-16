中日・上林誠知外野手が１６日、沖縄・宜野座村の「バイトするならエントリー宜野座スタジアム」で阪神・森下、ロッテ・西川と行っている自主トレを公開した。フリー打撃などを丁寧に消化。計６時間、汗を流した。中日移籍２年目となった２５年は１３４試合で打率は２割７分、１７本塁打、５２打点。２７盗塁と機動力も発揮した。１４３試合で打率２割７分、２２本塁打、６２打点と自己最高の成績を残した１８年以降、一時は打