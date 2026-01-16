なとりが、画家／イラストレーター・みなはむとのコラボレーション展覧会『深海』記念展を神保町・New Galleryにて、2026年2月6日から2月23日まで開催することを発表した。本展覧会は、なとりの2ndアルバム『深海』のリリース、そして自身初となる日本武道館ワンマンライブ＜なとり 3rd ONE-MAN LIVE「深海」＞の開催を記念した企画展。みなはむなとりの代表曲の一つである「金木犀」のアートワークをはじめ、数々の作品で共鳴して