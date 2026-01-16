Aぇ! groupが、2月25日に発売する2ndアルバム『Runway』より、リード曲である「Again」のティザー映像第2弾を公開した。「ありがとうの言葉だけで 泣けるのは戦っていたから」という歌詞で始まるティザー映像では、快晴の空のもと、自然光のフレアが差し込むことで、ポジティブなメッセージがより一層伝わる内容になっているという。また、Aぇ! group は1月1920時より、2026年初めてのYouTube生配信を実施することを発表しており、