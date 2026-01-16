◇ノルディックスキー・ジャンプＷ杯（１６日、中国・張家口）女子の個人第１７戦（ヒルサイズ＝ＨＳ１４０メートル）が行われ、高梨沙羅（クラレ）は、合計２１０・０点で６位にとどまった。１回目に１２６メートルを飛び５位。逆転を目指して挑んだ２回目は１２５メートルで順位を上げることはできなかった。ミラノ・コルティナ五輪シーズンの今季は、ここまで２度の４位、５位があるように２季ぶりの表彰台にあと一歩と