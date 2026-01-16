下野 紘が、3月4日発売のベストアルバム『シンフォニックロック・リミックスベスト』のジャケットを公開した。今回のベストアルバムでは、活動休止をしながらも2026年にアーティスト10年目を迎える下野紘の現存のヒット楽曲をリミックス＆ストリングスアレンジしたものが収録され、初回限定盤、通常盤、きゃにめ盤の3形態でのリリース、ジャケットは新規撮りおろし写真を使用の上、きゃにめ盤には過去のリード曲MVをBlu-ray化、さ