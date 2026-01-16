東京・両国国技館で開かれている大相撲初場所。生観戦した有名モデルの姿に騒然となった。１６日にインスタグラムで「大相撲観戦また大きな背中の親方の後ろで観てきました迫力満点！」と伝えたのは、ファッション誌などのメディアで人気を集めるモデルでタレントの黒田知永子（６４）。「こちら側に琴勝峰が落ちてきた時も親方がガッチリセーブ頼もしいかぎりいい取組が多くとても楽しい時間でした」とつづり、ＴＯＫ