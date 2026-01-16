人気ロックバンド「凛として時雨」のドラム・ピエール中野が16日、自身のX（旧ツイッター）を更新。高市早苗首相の“ドラム外交”について言及した。 【写真】高市首相&李大統領による異色ドラムセッションの様子 高市首相は13日に韓国の李在明大統領と日韓首脳会談を実施。会談後には李大統領とドラムセッションを行ったことを発表し、話題となっていた。高市首相のXでは「昨年APECでお会いした際に、ドラ