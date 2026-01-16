災害が起きた場合にも役立つとされる宿泊施設が、福岡県大牟田市に17日にオープンします。 ■中村安里アナウンサー「こちらが客室ですが、建物の下にはタイヤ。そして、前には大きな金属が付いています。」 15棟の客室はトレーラーでできていて、貨物車両などで運ぶことができる「動くホテル」です。部屋の中を見てみると。■中村アナウンサー「想像よりも広いです。ベッドがありますし、その