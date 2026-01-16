大相撲初場所６日目（１６日・両国国技館）――山手線や京浜東北線などＪＲ各線が一時運転見合わせたことに伴い、６日目は序二段など一部の取組に力士が間に合わない事態が起きた。そのため取組の順番を変更し、力士の到着を待って取組を行った。