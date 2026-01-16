宮崎・高千穂町で目撃されたのは、車がスリップする瞬間です。緩やかなカーブに差し掛かった次の瞬間、コントロールを失いスリップ。車体を大きく揺らしながら草むらに突っ込んでしまいます。運転手にけがはなかったものの、ぶつかった衝撃でタイヤがパンクし、ナンバーもへこんでしまいました。なぜ車はスリップしたのでしょうか。実は、ぬれた道路が凍った「ブラックアイスバーン」状態だったのです。警察によりますと付近ではこ