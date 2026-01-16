桜井玲香さんが自身のYouTubeチャンネルに『ナチュラルだけど盛れる 大人かわいいオレンジメイク』の動画を投稿。メイクの様子を公開する中で、愛用コスメも紹介してくれました！【関連記事】あのちゃん「ベタつかない」ハンドケアはオイル派！ベストバイ無印良品アイテム■ベースメイクに動画内に登場したのはこちら！SK-II/ジェノプティクス CC プライマー 税込9,900円（公式サイトより） この投稿をInstagramで見るSK-II Japan