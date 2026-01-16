ザボディショップから、新製品「E バリア ブースト クリーム」が2026年1月29日（木）に発売となる。■集中保湿紫外線や乾燥など、日々の外的刺激にさらされる肌に潤いを与え、やさしく守るEシリーズ。そのラインに、ドライ肌・ベリードライ肌に向けた高保湿クリーム「E バリア ブースト クリーム」が新たに加わった。95％自然由来成分配合で、肌本来の保湿バリアを保ちながら、集中的に潤いをチャージしてくれる処方。軽やかであり