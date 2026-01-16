Wonjungyoから「ウォンジョンヨ トーンアップベース N 101 メロンミント」が2026年1月28日（水）に限定発売となる。■限定カラーブランドローンチ時から高い人気を誇るメイク下地「ウォンジョンヨ トーンアップベース N」より、赤み補正に特化した限定グリーンカラーが登場。限定色「101 メロンミント」は、ほんのり白みを含んだパステルグリーンカラー。小鼻やニキビ跡など、赤みが気になる部分にひと塗りするだけで自然にカバー