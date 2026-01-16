ベルギー１部で３位のシント＝トロイデンは１月16日、J２のサガン鳥栖からFW新川志音を完全移籍で獲得したと発表した。鳥栖の下部組織出身の新星は、弱冠18歳ながら昨シーズンのJ２で33試合に出場して、５ゴールをマーク。ベルギーで３位と躍進するチームへの加入を勝ち取った。この一報に、インターネット上では次のような声が上がった。 「ついに来ちゃった！！おめでとう志音！！」「泣く」「鎌田大地選手と同じ移籍