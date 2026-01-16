1月17日…6400人以上が犠牲となった阪神・淡路大震災から31年がたとうとしています。前日の16日、山口県の下関、長門、そして美祢の3市が南海トラフ地震の発生を想定した図上訓練を合同で実施しています。（訓練）「下関の瀬戸内沿岸については津波の到達最短予測が105分後になります」市のほか国や県、自衛隊など16機関が参加した訓練は、午前8時25分に高知沖を震源とする南海トラフ地震が発生し、下関市内で最大震度5弱を観測、